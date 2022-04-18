إبن سلمان دفع هادي للتنحي وهو حالياً تحت الإقامة الجبرية

العالم - السعودية

في 7 أبريل / نيسان، سلم هادي السلطة إلى مجلس من ثمانية ممثلين من مجموعات يمنية مختلفة، حيث تبحث السعودية عن طرق لإنهاء حرب استمرت سبع سنوات في اليمن تسببت في أزمة إنسانية وأضرت بعلاقات المملكة مع واشنطن.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن نفس المسؤولين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجبر هادي على التنحي بعد أن قدم له مرسومًا كتابيًا يفوض صلاحياته لمجلس الرئاسة، وصرح إنه يجب التوقيع عليها بعد أن اتفق القادة اليمنيون على أن الوقت قد حان لتنحي هادي عن السلطة.

وأضاف المسؤولون أنفسهم أن "السعوديين هددوا الرئيس اليمني بنشر أدلة على فساده إذا لم يوقع مرسومًا بالتنحي عن السلطة لصالح المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء."

قال مسؤول سعودي إن هادي الآن قيد الإقامة الجبرية فعليًا في منزله بالرياض، دون الوصول إلى هواتفه.

وصرح مسؤول سعودي ثان إنه سُمح لعدد قليل من السياسيين اليمنيين بلقاء هادي بموافقة مسبقة من السلطات السعودية.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، أصبح هادي ثاني مسؤول عربي يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية منذ وصول بن سلمان إلى السلطة في المملكة العربية السعودية في بداية عام 2015، بعد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

لكنها في الوقت نفسه، نقلت عن مسؤول سعودي آخر، قوله إن "العديد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة في قدرة هادي على قيادة مفاوضات السلام، وطلبت من الرياض تشجيعه على الاستقالة"، مضيفًا أن "المملكة العربية السعودية لم تفعل ذلك. بالضغط عليه، كما أنكر أنه محتجز كرهينة. الإقامة الجبرية أو الممنوع من السفر."

وأعلن الرئيس اليمني الهارب للسعودية، فجر الخميس 7 أبريل / نيسان، تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً، لنقل جميع صلاحياته إليها، وأعفى نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.