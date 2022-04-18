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متحدث الحكومة: الاساءة الشنيعة لملياري مسلم لا تاتي في اطار حقوق الانسان

متحدث الحكومة: الاساءة الشنيعة لملياري مسلم لا تاتي في اطار حقوق الانسان
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية، الاساءة لملياري مسلم في شهر رمضان بانها لا تاتي في اطار حقوق الانسان بل هي اثارة للكراهية.

العالم -إیران

اعتبر المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي، الاساءة الشنيعة لملياري مسلم في شهر رمضان وبحماية رسمية من الشرطة السويدية بانها لا تاتي في اطار حقوق الانسان بل هي اثارة للكراهية وعمل ضد الحياة المعنوية للبشرية.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر فجر الاثنين: ان حرية الاديان قد تركت مكانها للاساءة الى الاديان السماوية؛ حرية التعبير اصبحت ايضا اداة لترويج التطرف والعنصرية في الغرب.

واضاف: ان الاساءة الشنيعة لملياري مسلم في شهر رمضان المبارك وبحماية رسمية من الشرطة السويدية لا تاتي في اطار حقوق الانسان، بل هي اثارة للكراهية وعمل ضد الحياة المعنوية للبشرية.

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متحدث الحكومة: الاساءة الشنيعة لملياري مسلم لا تاتي في اطار حقوق الانسان

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