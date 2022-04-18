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حماس تشيد بالمرابطين بالمسجد الأقصى

حماس تشيد بالمرابطين بالمسجد الأقصى
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأبناء الشعب الفلسطيني المرابطين والمعتكفين في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي للحركة هارون ناصر الدين في تصريح صحفي يوم الأحد: "إننا نتقدَّم بتحيَّة الفخر والاعتزاز، بأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، المرابطين والمعتكفين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهم يسيّجون الأقصى بمهجهم وأرواحهم، ويذودون عن طهره بكلّ ما أوتوا من عزيمة وثبات، ويضعون بصمتهم في هذه الأيام المباركة، بكلّ استبسال وتضحيَّة، نيابة عن الأمّة الإسلامية في الدّفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأكد أنَّ تصعيد العدو الصهيوني مساعيه لتدنيس الأقصى والسيطرة عليه، والدفع بالمستوطنين مصحوبين بقوات إرهابية لفرض الاقتحامات ومحاولات التقسيم، لن تفلح في تغيير معالم التاريخ وفرض أمر واقع في القدس والأقصى.

وشدد ناصر الدين على أن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادتنا وعزيمتنا في رد العدوان وحماية الأرض والمقدسات، داعيا إلى استمرار الزّحف والاحتشاد والرّباط في الأقصى المبارك، وكسر كلّ حواجز الاحتلال وعراقيله، والتصدّي لإجرامه وإرهاب مستوطنيه، حتى إفشال كامل مخططاته التهويدية الخبيثة.

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