الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

دول المغرب العربي ومفاتها الساخنة – الجزء الأول

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى التدخلات الخارجية في تونس وانتقادات المعارضة للحكومة في المغرب ولقاء القاهرة الليبي حول القاعدة الدستورية والنقابات في الجزائر تلوح بالاحتجاجات ومساع حكومية لتخفيض الأسعار في موريتانيا.

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان التعاطي الرسمي بالنسبة للتدخلات الخارجية والذي يمثله رئيس الجمهورية قيس سعيد يتعلق بأن تونس دولة ذات سيادة وطنية ولا مجال لأي تدخل في شؤونها.

وأضافت ان خطاب الرئيس قيس سعيد هو خطاب يتم تكراره عندما تتكرر التدخلات الأجنبية في الشؤون التونسية، مؤكدة ان الرئيس سعيد في نفس الوقت يستقبل عددا من الوفود الأجنبية ويناقش معهم الوضع الداخلي في تونس.

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك ترحيب من الاتحاد العام للعمال الجزائري ومن الشارع الجزائري بالزيادات الضئيلة بالأجور والتي اقرتها الحكومة وكذلك هناك شجب وانتقادات من قبل النقابات بسبب ان هذه الزيادات لم تكن مبرمجة.

وأضاف ان النقابات لوحت باحتجاجات على الزيادة بسبب عدم القدرة الشرائية لفئة من الشعب الجزائري.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الجزائر: أي امتداد لـ"الاعتداءات المغربية" إلى أراضينا يعتبر ذريعة حرب

الجزائر: أي امتداد لـ"الاعتداءات المغربية" إلى أراضينا يعتبر ذريعة حرب

موريتانيا تؤكد مقتل مواطنين عند الحدود مع الصحراء الغربية

المغرب.. انتشار عشرات المهاجرين غير الشرعيين في شوارع الدار البيضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وول ستريت جورنال لم تأت بجديد.. وعلى منصورهادي أن يشكر الله لبقائه حياً

باحث سياسي.. شاهد..الجيش الايراني من أكبر القوى الدفاعية في العالم

مسلحون مجهولون يغتالون قاضيا سوريا في ريف درعا

شاهد.. تركيا تعلن عن اجتياز قواتها الجوية والخاصة الحدود مع العراق

شاهد بالفيديو.. برلماني ايراني: رسالة الجيش هي الصداقة والسلام لدول الجوار

هيئة حقوق الانسان تدعو لتحقيق دولي في الاعتداء على الأقصى