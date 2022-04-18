دول المغرب العربي ومفاتها الساخنة – الجزء الأول

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان التعاطي الرسمي بالنسبة للتدخلات الخارجية والذي يمثله رئيس الجمهورية قيس سعيد يتعلق بأن تونس دولة ذات سيادة وطنية ولا مجال لأي تدخل في شؤونها.

وأضافت ان خطاب الرئيس قيس سعيد هو خطاب يتم تكراره عندما تتكرر التدخلات الأجنبية في الشؤون التونسية، مؤكدة ان الرئيس سعيد في نفس الوقت يستقبل عددا من الوفود الأجنبية ويناقش معهم الوضع الداخلي في تونس.

وقال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك ترحيب من الاتحاد العام للعمال الجزائري ومن الشارع الجزائري بالزيادات الضئيلة بالأجور والتي اقرتها الحكومة وكذلك هناك شجب وانتقادات من قبل النقابات بسبب ان هذه الزيادات لم تكن مبرمجة.

وأضاف ان النقابات لوحت باحتجاجات على الزيادة بسبب عدم القدرة الشرائية لفئة من الشعب الجزائري.

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