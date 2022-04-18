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قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة

قائد القوة البرية: قواتنا المسلحة كسرت هيمنة الاميركيين بالمنطقة
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصف قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد كيومرث حيدري، الجيش بأنه ذراع الثورة الإسلامية القوي، مؤكدا بان القوات المسلحة للبلاد بلغت مستوى من القوة والاقتدار بحيث كسرت مرارا هيمنة الأمريكيين في المنطقة.

العالم - ايران

وقال العميد حيدري ، الأحد ، في حفل تجديد ميثاق كوادر وقادة جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية مع مبادئ الإمام الراحل ، والذي أقيم الى الجوار من المرقد الطاهر لمؤسس الثورة الإسلامية في مدينة ري جنوب العاصمة طهران، انه عندما انتصرت الثورة الاسلامية حاول جميع الاعداء والمناهضين ممن حملوا السلاح بوجه الثورة والذين كانوا يرون الجيش عقبة امامهم ، حاولوا عبر رفع شعار حل الجيش تدمير الذراع المقتدرة الوحيدة للثورة .

واضاف قائد القوة البرية للجيش انه في ظل غياب الإمام الراحل العزيز نقول اليوم إننا لم ننس شعار" الموت لأميركا "في ساحات هذه الثورة العظيمة ، وأيضاً طبق مقولة الإمام الراحل نعتبر أميركا الشيطان الاكبر وان نهج مقارعة الاستكبار سيتواصل .

وقال العميد حيدري: ان القوات المسلحة الايرانية بلغت اليوم مستوى من القوة والاقتدار بحيث تمكنت مرارا من كسر الهيمنة الاميركية في المنطقة.

واضاف: ان اميركا المعتدية والمجرمة والمتغطرسة التي احتلت أفغانستان والعراق اخذت تغادر المنطقة تجر وراءها اذيال الذل والهزيمة بضغط جنود أكفاء تدربوا في مدرسة الإمام الخميني ، ونحن مدينون في هذا الاقتدار الى تدابير امامي الثورة ونعمة الولاية.

وقال قائد القوات البرية للجيش: إن الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات يزينان اليوم جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأضاف العميد حيدري: ان تغييرات حصلت في هوية وطبيعة القوة البرية للجيش بحيث تحولت إلى قوة هجومية وللرد السريع حتى تتمكن من القتال باقتدار في أي مناخ ضد أي عدو وتقضي عليه.

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