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الرئيس ابراهيم رئيسي: نستذكر تضحيات وصمود المجاهدين ومنتسبي الجيش الايراني في هذه الذكرى

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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