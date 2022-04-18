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الرئيس ابراهيم رئيسي: مواكبة الجيش للشعب ودفاعه عن مبادئ وقيم الثورة الاسلامية من ابرز الامور التي يمتاز بها الجيش الايراني

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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