حقوق الإنسان المزيف في الغرب

العالم - نوافذ

وقال الخبراء في القانون الدولي ان الغرب يكيل بمكيال واحد وان الدول الرأسمالية الكبري التي اعطت للعالم الحديث عن حقوق الإنسان كانت دائما فاشلة في هذا الملف المطلوب في كافة المجتمعات الإنسانية.

وأضاف الخبراء في القانون الدولي ان الدول الأوروبية التي تتحدث عن حقوق الإنسان تفقد مفهوم حقوق الإنسان في مجتمعاتها وان الاعلام الغربي هو الذي يروج لحقوق الانسان النظري وليس العملي في أوروبا.

الخبراء في القانون الدولي اضافوا ان هناك إعلام سلطوي موجه في أوروبا يوجه الشعب الأوروبي ضد القضايا العادلة في العالم بما فيها القضية الفلسطينية وان هذا يدل على ان الازدواجية في أوروبا هي الأساس.

المراقبون للشأن الغربي بدورهم يقولون ان التمميز على كل الأسس له تاريخ في الحضارة الغربية وان الفكر اليهودي اضاف مفهوم ان الآخرين ليسوا أمرا يستحق الاحترام.

واشار المراقبون للشأن الغربي الى ان هناك تمييز أوروبي غربي وأوروبي شرقي منذ سالف الأزمان ويستطيع المرء أن يلخصه بان الغرب ينتهك حقوق المقربين منه ايضا في سبيل أهدافه، في إشارة الى تعيين زينلسكي الفاقد للخلفية السياسية، رئيسا على أوكرانيا بهدف تدمير هذا البلد لإنعاش ما يسمى بحلف شمال الأطلسي.

المراقبون للشأن الغربي أضافوا ان اكبر المستفيدين من تدمير أوكرانيا هي الولايات المتحدة الاميركية وذلك من خلال بيع الأسلحة وتعزيز دور الناتو في أوروبا.

الباحثون السياسيون بدورهم قالوا ان قضية حقوق الانسان هي بدعة أميركية – غربية.

وأضاف الباحثون السياسيون ان حقوق الانسان الغربي ابتدع فكرة ان "إسرائيل" لا تحتل فلسطين وانما تستعيد أرض الأجداد ويزعمون ان الفلسطينيين هم الذين شردوا اليهود من أرض فلسطين.

وبشأن حرب أوكرانيا قال الباحثون السياسيون ان الصراع بين أوروبا وروسيا هو صراع تاريخي بين متطرفي أوروبا والدول الخارجة عن الخريطة الأوروبية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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