إزدواجية المعايير لدى الغرب.. الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة الأستاذ في القانون الدولي الدكتور حسن جوني ان الغرب يكيل بمكيال واحد بمعنى ان الدول الرأسمالية الكبري التي اعطت للعالم الحديث عن حقوق الإنسان كانت دائما حقوق غير منصفة في الأساس.

وأضاف انه عندما يتحدث المرء عن حقوق الشعب في أوروبا لا يجد في الدول الأوروبية واقعا عن حقوق الشعوب.

الدكتور حسن جوني اضاف ان هناك اعلام موجه في أوروبا يوجه الشعب الأوروبي ضد قضية عادلة مثل القضية الفلسطينية وان هذا يدل على ان الازدواجية في أوروبا هي الأساس.

من جهته قال مدير المركز العالمي للتوثيق الدكتور جهاد سعد ان التمميز على كل الأسس له تاريخ في الحضارة الغربية.

وأكد ان الفكر اليهودي اضاف مفهوم ان الآخرين ليسوا أمرا يستحق الاحترام واشار الى ان هناك تمييز أوروبي غربي وأوروبي شرقي مضيفا ان الغرب ينتهك حقوق المقربين منه ايضا في سبيل أهدافه، في إشارة الى تعيين زينلسكي الفاقد للخلفية السياسية، رئيسا على أوكرانيا بهدف تدمير هذا البلد لانعاش ما يسمى بحلف شمال الأطلسي.

الدكتور جهاد سعد أضاف ان اكبر المستفيدين من تدمير أوكرانيا هي الولايات المتحدة الاميركية وذلك من خلال بيع الأسلحة.

بدوره قال مساعد وزير خارجية مصر الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل ان قضية حقوق الانسان هي بدعة أميركية – غربية.

وأضاف ان حقوق الانسان الغربي ابتدع فكرة ان "إسرائيل" لا تحتل فلسطين وانما تستعيد أرض الأجداد ويزعمون ان الفلسطينيين هم الذين شردوا اليهود من أرض فلسطين.

وبشأن حرب أوكرانيا قال الدكتور عبد الله الأشعل ان الصراع بين أوروبا وروسيا هو صراع تاريخي بين متطرفي أوروبا والدول الخارجة عن الخريطة الأوروبية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. حسن جوني – أستاذ في القانون الدولي

د. جهاد سعد – مدير المركز العالمي للتوثيق

د. عبد الله الأشعل – مساعد وزير خارجية مصر الأسبق