النفاق الغربي وإزدواجية المعايير.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

هو الكيل بمكيالين في معايير الحق والحرية والعدالة وحامل لوائه اليوم غرب يتشدق بمباديء العدالة والمساواة.

ثناء على مقاومة وامداد لها بالمال والسلاح في مكان وادانة لأخرى ووسمها بالارهاب في مكان آخر. ازدواج المعايير جزء أصيل فيه غائر في أعماقه يعكس نفاق دوله واستغلالها لقضية حقوق الإنسان.

عنصرية بوجوه كثيرة، إذ ليس كل المقاومين عنده سواء وليس كل اللاجئين عنده سواء، بائه تجر وباء غيره لا تجر تبعا لانسجام أو تعارض في الأهواء والحلول والأهداف.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى النفاق الغربي في ملف حقوق الإنسان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. حسن جوني – أستاذ في القانون الدولي

د. جهاد سعد – مدير المركز العالمي للتوثيق

د. عبد الله الأشعل – مساعد وزير خارجية مصر الأسبق