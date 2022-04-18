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صحيفة صينية: الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا

صحيفة صينية: الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا لأمد طويل خدمة لمصلحتها الجيوسياسية الخاصة ومصنعي الأسلحة الأمريكيين.

العالم - أسيا و الباسفيك

وبحسب الصحيفة فبعد بداية الأزمة الأوكرانية، كان كل ما فعلته واشنطن تقريبا هو إطالة أمد الصراع، ولهذا الغرض، تم تنفيذ جميع أنواع التعبئة والجهود (من قبل واشنطن فيما يخص الصراع).

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة "تستخدم الفوضى" لصالح مصنعي الأسلحة الأمريكيين، الذين تزداد مخزوناتهم بشكل ملحوظ، وكذلك من أجل الحصول على "مكاسب جيوسياسية" من التلاعب بأوروبا والناتو تحت غطاء "التهديد الروسي".

وخلصت الصحيفة وفق خبراء إلى أن "المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو المستفيد المباشر والأكبر من إطالة أمد الصراع".

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صحيفة صينية: الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا

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