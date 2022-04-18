شاهد.. تركيا تعلن عن اجتياز قواتها الجوية والخاصة الحدود مع العراق

العالم - العراق

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن "طيارين أتراك نجحوا في ضرب أهداف تتكون من ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بالمقرات التابعة للمنظمة الإرهابية".

وقال إن الحملة العسكرية، التي أطلق عليها اسم "Claw-Lock"، تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني في مناطق ميتينا والزاب وأفاسين باسيان.

وأضاف أن الجيش التركي تلقى دعما من مروحيات أتاك وطائرات بدون طيار وطائرات مسيرة مسلحة.

وتابع، "حتى الآن، تستمر عمليتنا بنجاح كما هو مخطط لها. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة في المرحلة الأولى".

واوضح تركيا ان عمليات Claw-Tiger وClaw-Eagle بدأت في المناطق الحدودية بشمال العراق في عام 2020 لضمان سلامة الشعب التركي والحدود.