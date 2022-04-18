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الصقور العراقيون يواجهون اليوم الشباب السعودي بصعوبة

الصقور العراقيون يواجهون اليوم الشباب السعودي بصعوبة
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

يبحــث فريق القــوة الجوية عــن نتيجــة إيجابية من خلال مواجهة اليوم الاثنين، أمام الشــباب الســعودي، ضمن منافســات الجولــة الرابعة من المجموعــة الثانية لدوري أبطال آســيا بكرة القدم.

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع) تاتي مهمة فريق القوة الجوية هذه من أجل الإبقاء على حظوظه بالمنافسة على بطاقة الترشح للدور المقبل.

ويدخــل الصقور لقــاء اليوم برصيــد (4 نقاط) من فــوز علــى الجزيــرة الإماراتي وتعــادل أمــام الشــباب الســعودي ، مقابل خســارة ضد مومبــاي ســيتي الهنــدي، وبالتالــي فإنه يســعى لتقديم مستويات جيدة تؤهله لنيل نقطة إيجابية على الأقل، لتكون حافزاً له بغية مواصلة المشــوارالقاري بنجاح نحو بلوغ الدور الثاني.

وعلــى الجانــب الآخر يدخل الشــباب الســعودي متصــدرالمجموعــة اللقاء بهــدف الفــوز وتعزيــز موقعــه، وهــو يعــول على عناصــره المميــزة مــن أمثــال الأرجنتينــي ايفربانيغا والبرازيلي كارلوس جونيور ونواف العابد، لتحقيق هدفه المنشــود بالتأهل المبكر إلى المرحلة المقبلة.

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