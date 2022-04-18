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لأول مرة: استعراض الطائرة المسيرة "كمان 22" الاستراتيجية

لأول مرة: استعراض الطائرة المسيرة
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

تم اليوم الاثنين في طهران استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الايراني "كمان 22" لأول مرة ، وذلك أثناء العرض العسكري المقام بمناسبة يوم الجيش في طهران.

العالم - ايران

وتعتبر الطائرة المسيرة "كمان 22" للقوات الجوية للجيش الايراني طائرة استراتيجية ومتعددة المهام وهي اول طائرة مسيرة عملاقة وقتالية للجيش الايراني وتستطيع التحليق لـ 24 ساعة متواصلة ومداها العملياتي ثلاثة آلاف كيلومتر .

وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.

ويبلغ وزنها طنا ونصف الطن وتحمل 300 كيلوغرام من الأسلحة والذخائر وهي مزودة بأسلحة قتالية واجهزة تصوير ومعدات الحرب الالكترونية وتم تصميمها حسب المواصفات العملياتية المطلوبة للقوات الجوية للجيش، وتحمل 4 قنابل من فئة قائم بالاضافة الى صاروخين ذكيين، كما تم تزويدها بمنظومة التشويس "ايكس باند" .

وتعتبر هذه الطائرة المسيرة شبيهة بالطائرة الاميركية ام كيو 9 وتخضع الان لمرحلة الاختبار النهائي، وقد استخدمها الجيش الايراني حتى الان في عمليات التوجيه والتحكم ومراقبة منطقة المناورات.

ويبلغ طولها ستة أمتار ونصف وارتفاعها مترين ونصف، وطول جناحيها 17 مترا، وازداد مداها بـ 2000كيلومتر قياسا مع نماذجها الاولية.

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