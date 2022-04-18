الشرطة الاتحادية تعلن تدميرها وكرا للارهاب في كركوك

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وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الفرقة الخامسة شرطة اتحادية واثناء تنفيذ عملية المطرقة الحديدية التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك ، تمكنت قطعات الفرقة المنفذة للواجب بإمرة قائد الفرقة اللواء "حيدر المطوري".

واضافت ان القطعات فتشت ايضا تفتيش وادي (معيزيلة) بكركوك، وتمكنت اثنائها من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على ( 2 سلاح بندقية كلاشنكوف ، سلاح قاذفة ٤٠ ملم ، 4 صواريخ قاذفة ، جهاز موبايل ، عتاد خفيف ومتوسط مختلف الأنواع ، حمالة تحوي صواريخ قاذفة ، مساطر تفجير ، عبوات ناسفة ، شاحنات موبايل ، أواني طبخ ، مواد غذائية)".

وأضافت: أنه "تم تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".