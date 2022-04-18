الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

يحتوي على أسلحة وأعتدة..

الشرطة الاتحادية تعلن تدميرها وكرا للارهاب في كركوك

الشرطة الاتحادية تعلن تدميرها وكرا للارهاب في كركوك
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، تدمير وكر يحتوي على أسلحة وأعتدة في كركوك وضمن عملية المطرقة الحديدية.

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الفرقة الخامسة شرطة اتحادية واثناء تنفيذ عملية المطرقة الحديدية التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة في كركوك ، تمكنت قطعات الفرقة المنفذة للواجب بإمرة قائد الفرقة اللواء "حيدر المطوري".

واضافت ان القطعات فتشت ايضا تفتيش وادي (معيزيلة) بكركوك، وتمكنت اثنائها من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على ( 2 سلاح بندقية كلاشنكوف ، سلاح قاذفة ٤٠ ملم ، 4 صواريخ قاذفة ، جهاز موبايل ، عتاد خفيف ومتوسط مختلف الأنواع ، حمالة تحوي صواريخ قاذفة ، مساطر تفجير ، عبوات ناسفة ، شاحنات موبايل ، أواني طبخ ، مواد غذائية)".

وأضافت: أنه "تم تدمير الوكر ومعالجة كافة المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للفرقة".

روابط ذات صلة

القوات العراقية تنفذ إنزالا جويا لتعقب 'داعش' في كركوك (فيديو)

تدمير أكبر معسكر لداعش الإرهابي في وادي الشاي بكركوك

الامن العراقي يعلن نتائج الصفحة الثانية من "المطرقة الحديدية"

الامن العراقي يواصل عملية المطرقة الحديدية الامنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

خطيب زادة: الاتفاق بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة لا علاقة له بواشنطن

يحتوي على أسلحة وأعتدة.. الشرطة الاتحادية تعلن تدميرها وكرا للارهاب في كركوك

ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 443 قتيلاً في جنوب أفريقيا

في عدوان جديد.. تركيا تستهدف بالمدفعية والمسيرات بلدة وقرى في ريف الحسكة

أفغانستان..المتحدث باسم طالبان والمبعوث الفرنسي يبحثان عدة قضايا