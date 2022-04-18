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مصادر فلسطينية: قرابة 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح في اليوم الثاني من ما يسمى عيد الفصح العبري

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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