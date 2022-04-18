بمناسبة ذكرى الجلاء.. سفارة سوريا وفرع اتحاد الطلبة يقيمان احتفالية في كوبا

العالم - سوريا

وأشار القائم بأعمال السفارة بالنيابة إلى أهمية إحياء هذه الذكرى باستمرار ولا سيما في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها سوريا على مدى سنوات ضد الإرهاب مؤكداً أن “سوريا كما انتصرت في معركة الاستقلال ستحقق النصر في معركة الإرهاب”.

بدورهم جدد الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم في التصدي للمؤامرة التي تستهدف شعبه وسيادته ووحدة أراضيه معربين عن ثقتهم بخروجه منتصرا في هذه الحرب الإرهابية التي فرضت عليه.

من جهته شدد الصحفي الكوبي ميغيل هيرناندر الذي شارك في الاحتفالية على أن سوريا مثال للصمود والدفاع عن السيادة والهوية وأنه تربطها مع كوبا علاقات أخوية وتاريخية مميزة.

حضر الاحتفال خوان كارلوس ماريان نائب رئيس قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي وميريام موراليس منسقة الحزب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط والسفير أليكسندر موراغا مدير أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية و فرنانديز كونزاليس رئيس المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب “إيكاب” و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في هافانا إضافة لأبناء الجالية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الكوبية.