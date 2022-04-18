حماس: لن نبرح رباطنا وسنواصل حماية الأقصى

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي الإثنين، إنَّ مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني إجرامَها باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلّين الآمنين، والمرابطين والمعتكفين فيه، ومحاولتها إفراغه من المصلين، وحماية المستوطنين الذين يقتحمون ساحات الأقصى، يواجه بمزيد من الصمود والتصدّي من قبل أبناء شعبنا، رفضاً لسياسة الأمر الواقع، وإفشالاً لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك الذي يشكل عنواناً لهويتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية.

وشددت على أنّنا على يقين بأنَّ شعبنا سيحقّق الانتصار، وستكون كلمته وإرادته هي الأقوى والأعلى في معركة الدّفاع عن شرف الأمَّة؛ قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين.