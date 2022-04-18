شاهد..مراسل العالم يكشف آخر مستجدات احداث الاقصى

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم، خلال التغطية الخاصة باستمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الاقصى المبارك، إن اكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الاقصى من باب المغاربة وخرجوا من باب السلسلة.

واضاف، أن قوات الاحتلال قاموا بمحاصرة المرابطين خلال ساعات الاقتحام حتى خروج آخر مستوطن من المسجد الاقصى، مشيرا الى ان قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين والمصلين في المسجد الاقصى بقنابل الغاز والهراوات.

واوضح مراسلنا، أن الوضع متوتر في القدس المحتلة، والحاخامات يواصلون الدعوات لاقتحام الاقصى المبارك.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

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