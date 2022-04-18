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روسيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "ميغ-29" و"سو-25"

روسيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في إيزيوم، وواحدة من طراز "سو-25" في منطقة أفدييفك الليلة الماضية.

العالم-روسيا

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية بشأن العملية العسكرية الخاصة:

-ليلا، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة، 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك خمسة مواقع قيادة، ومستودع تخزين الوقود، وثلاثة مستودعات للذخيرة والاسلحة في مناطق بارفينكوفو، وغولياي بو ، وكاميشيفاخا، وزيلينوي القطب، فيليكوميخايلوفكا، ميكولايف

-تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت 108 مراكز لتجمعات عسكرية.

- تدمير 8 دبابات وعربات قتال مصفحة أخرى، في مناطق باشكوفو، فيسيلي وإيليتشيفكا.

-تدمير أربعة مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث مناطق تمركز وتجمع عسكري بالقرب من بوباسنايا، يامبول، كراموتورسك، بصواريخ اسكندر.

-هاجمت وحدات المدفعية الروسية 315 هدفا للقوات الأوكرانية، وتم تدمير 18 موقعا للقيادة، و 22 مدفعية، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات OSA-AKM ، بالإضافة إلى 275 معقلا ومنطقة تمركز عسكري.

-إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية: مقاتلتان من طراز MiG-29 في منطقة إيزيوم وواحدة من طراز Su-25 في منطقة أفدييفكا، كما تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار أوكرانية.

-اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ MLRS الأوكرانية على تشيرنوبيفكا.

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روسيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "ميغ-29" و"سو-25"

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