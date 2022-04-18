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الناطق بإسم حركة الجهاد: لايوجد اي نهج لردع الاحتلال سوى المقاومة

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق بإسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، لقناة العالم، أن الاحتلال الاسرائيلي لايكترث بالدول المطبعة مشددا على انه لايوجد اي نهج لردع الاحتلال سوى المقاومة.

العالم - خاص بالعالم

وقال شهاب في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية، بشأن استمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الاقصى المبارك، إن الكيان الصهيوني تنكر لكافة الوعود التي قطعها رغم الاتصالات السياسية منذ بداية شهر رمضان مايؤكد بان اليمين الصهيوني هو من يحدد الاجندة في حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

واوضح شهاب، أن الحكومة الاسرائيلية تنفذ برنامج الارهاب الصهيوني في القدس المحتلة وتعتمد في هذا البرنامج على قوة اليمين المتطرف.

واشار الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي الى ان الدول المطبعة لم تهدد بطرد السفير الاسرائيلي وكذلك قام حكام الامارات بالامس بافتتاح الحي اليهودي، مؤكدا ان الدول المطبعة هي من تهيئ المناخ من اجل يتشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم.

واكد شهاب أن المغرب الذي يقيم اتفاقية الدفاع المشترك مع الاحتلال الاسرائيلي بات متواطئ مع الاحتلال، وأكد على تخليه عن المسجد الاقصى المبارك.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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الناطق بإسم حركة الجهاد: لايوجد اي نهج لردع الاحتلال سوى المقاومة

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