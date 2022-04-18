أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 18 أبريل 2022

كيهان ..

حركة حماس في إنذار للصهاينة .. عمليات سيف القدس الثانية مقبلة في الطريق

جوان ..

المقاومة الفلسطينية .. سيف القدس الثانية ستكون أقوى تماما من سابقتها

ابرار..

وزارة الخارجية.. على السلطات السويدية التصدي بحزم لمنتهكي حرمة المصحف الشريف

خراسان ...

إحتجاجات وإضطرابات وأجواء غضب لليوم الثالث في السويد تنديدا بإنتهاك حرمة المصحف الشريف

جمهوري اسلامي ..

المستوطنون الصهاينة يحاولون إقتحام باحات المسجد الأقصى ثانية بدعم من جنود الإحتلال

حمايت ..

الفلسطينيون يواصلون الدفاع عن المسجد الأقصى ببسالة وشجاعة.. لن نستسلم للعدو الصهيوني أبدا

سياست روز ..

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مظاهرات بباريس ضد ماكرون ولوبان

رسالت ..

إستطلاعات الرأي بأمريكا تتحدث عن تسارع وتيرة إنهيار شعبية بايدن

وطن امروز ..

مفاوضات إحياء الإتفاق النووي في فيينا دخلت في الوقت الضائع المستقطع

ايران ..

القائد العام للجيش .. سنرد على أية تهديدات بأعلى مستوى من قدراتنا

اطلاعات ..

مظاهرات مليونية لأنصار رئيس الوزراء المقال عمران خان بباكستان تنديدا بالتدخلات الأمريكية

ابتكار ..

حزب الله لبنان .. أمريكا والسعودية تتحركان لإثارة فتنة داخلية بلبنان لعرقلة الإنتخابات

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( مؤشرات إنتصار كبير )..يتصدى ابناء الشعب الفلسطيني بكل شجاعة وايمان للانتهاكات الصهيونية لحرمة المسجد الاقصى المبارك.

ان مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال بشكل عام دخلت مرحلة شمولية متطورة وضعت الكيان وجيشه ومخابراته في مأزق حقيقي.

إن مايحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية يعكس يأس وإحباط الصهاينة مقابل تنامي وإتساع مقاومة الشعب الفلسطيني هذه المقاومة تتصدى اليوم بالمسجد الاقصى والقدس للاحتلال وجنوده ومستوطنيه بالقبضات العارية والحجارة وتتصدى للاحتلال في جنين ومناطق اخرى بالضفة الغربية المحتلة بالسلاح وفي فلسطين المحتلة وفي تل ابيب نفسها بعمليات استشهادية , وهناك صواريخ الفصائل بغزة التي قد تدخل الميدان مرة اخرى في اية لحظة. ان الكيان بات يتخبط تماما يعتريه الهلع من ضربات فلسطينية قد تقع في اية لحظة.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( الغرب والمقامرة الخطيرة على أوكرانيا ).. ربما لم تقيم موسكو بدقة نقاط قوة اوكرانيا ولا احتمالات الموقف الغربي ازاء الحرب على اوكرانيا , ولكن الموضوع الخطير هنا هو ان القوى الغربية تضع كل ثقلها لصب الزيت على نيران هذه الحرب لاضعاف واستنزاف روسيا الامر الذي قد يدفع بالاوضاع والتطورات الى مسارات بالغة الخطورة .

إن الغرب يتحرك لتحويل أوكرانيا لمستنقع للقوات الروسية بإرسال السلاح للجيش الأوكراني وتوسيع العقوبات على روسيا لإضعافها

ان مثل هذا التصعيد الغربي يقضي على الحد الادنى من الامال المعقودة على المفاوضات الروسية الاوكرانية لوقف الحرب , كما قد يدفع موسكو لتصعيد متقابل يزيد من احتمالات حدوث احتكاكات مباشرة بين روسيا والناتو وبالتالي انزلاق العالم في حرب عالمية ثالثة, وهذا ما عكسته التحذيرات الروسية الاخيرة لامريكا والناتو من مغبة ارسال السلاح لاوكرانيا .

جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على نتائج استطلاعات الرأي في امريكا والتي تتحدث عن تهاوي شعبية الرئيس الامريكي ,وكتبت في تقريرها ( بايدن في منحدر السقوط ) ..عكست نتائج استطلاعات الرأي الاخيرة بالولايات المتحدة عن تزايد الاستياء من بايدن وادارته الديمقراطية .

المستطلعون يرون أن بايدن يعتريه الضعف وحالة ضياع وتخبط وأن مواقفه مهزوزة تماما إزاء القضايا الداخلية والدولية ان المأخذ المطروحة على بايدن وادارته ترتبط بالدرجة الاولى بتراجع مؤشرات الاقتصاد الامريكي وبالانسحاب العسكري الامريكي المخزي من كابول وبمواقفه المتخبطة بشأن اوكرانيا .

في احدث واسع استطلاع تراجع التأييد لبايدن الى مستوى تسعة وثلاثين بالمئة فقط الامر الذي ضاعف مخاوف الديمقراطيين من مواجهة هزيمة كبرى بانتخابات الكونغرس النصفية وفي الانتخابات الرئاسية ايضا.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الحرب في اوكرانيا في مقالها ( معركة مصيرية في ماريوبول )..الحرب في اوكرانيا دخلت يومها الرابع والخمسين حيث تدور معارك طاحنة بكل معنى الكلمة , فالقوات الروسية تراجعت عن مواضعها حول العاصمة كييف لتعيد انتشارها وتمركزها في شرق اوكرانيا التي يبدو ان موسكو تركز على تحقيق اهدافها هناك.

إن نتائج المعركة الدائرة في ميناء ماريوبول الأوكراني الإستراتيجي قد تحدد المسار الذي ستأخذه هذه الحرب ان روسيا تقول انها سيطرت بالفعل على هذا الميناء الذي يعتبر اخر حلقة وصل لاوكرانيا ببحر آزوف , فيما تصر كييف على صمود مقاومة اوكرانية بهذا الميناء . والواقع ان نتائج هذه المعركة قد تفتح ابواب الجحيم بشكل اكبر في هذه الحرب وقد تدفع الامور نحو انعاش المفاوضات الروسية الاوكرانية بشكل ما , وبالطبع روسيا حددت مهلة للحامية الاوكرانية بماريوبول حتى صباح اليوم للاستسلام , وقد تكون هناك تطورات حاسمة بعد اعداد هذا المقال في كل الاحوال.

خراسان ..

حمل مقال لصحيفة خراسان تساؤل يقول ( هل ستتحول منطقة بحر البلطيق لمنطقة نووية ؟) جاء فيه ..تبعات وتداعيات الحرب الاوكرانية والمواقف الغربية باتت تأخذ منحى بالغ الخطورة باعلان كل من السويد وفنلندا عن عزمهما على الانضمام لعضوية حلف الناتو رغم التحذيرات الروسية .

موسكو لوحت بعد التجاهل السويدي الفلندي لتحذيراتها من أنها قد تعمد لنشر رؤوس نووية بمنطقة البلطيق ان التحذيرات الروسية الاخيرة تعني ببساطة ان موسكو لن تتردد عن اتخاذ قرارات خطيرة عندما يرتبط الامر بما تعتبره تهديات وجودية لها. والواقع هو ان روسيا بعثت بهذا الانذار برسالة واضحة للسويد وفنلندا من ان انضمامهما للناتو ليس في صالح امنهما واستقرارهما بل على العكس.