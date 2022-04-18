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فيديوغرافيك.. الجيش الإيراني يعرض إنجازاته الجديدة

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

بمناسية اليوم الوطني للجيش الايراني عرضت قوات الدفاع الجوي، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال انظمة الرادار والاستطلاع والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة.

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