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مراسل العالم: الاحتلال يعيش حالة من الرعب

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في رأم الله إن الضفة الغربية غير بعيدة عن احداث القدس المحتلة، لانها تتعرض لذات الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك.

العالم - مراسلون

واوضح مراسل العالم خلال التغطية الخاصة باستمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الاقصى المبارك، أن اليوم كانت هناك اشتباكات في بلدة اليامون بالقرب من مدينة جنين، مما ادت الى اصابة 6 فلسطينيين.

واضاف، أنه حصلت اشتباكات بين الفسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واشار مراسلنا الى ان الاحتلال الاسرائيلي استنفر قواته في كل المواقع بالضفة الغربية، مستخدما الحواجز العسكرية، والتواجد المكثف لقواته في محيط المدن الفلسطينية وكذلك قام باقتحامات متفرقة للمدن الفلسطينية.

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بالفيديو.. مراسل العالم: الاحتلال يعيش حالة من الرعب

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