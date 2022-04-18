مراسل العالم: الاحتلال يعيش حالة من الرعب

العالم - مراسلون

واوضح مراسل العالم خلال التغطية الخاصة باستمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الاقصى المبارك، أن اليوم كانت هناك اشتباكات في بلدة اليامون بالقرب من مدينة جنين، مما ادت الى اصابة 6 فلسطينيين.

واضاف، أنه حصلت اشتباكات بين الفسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واشار مراسلنا الى ان الاحتلال الاسرائيلي استنفر قواته في كل المواقع بالضفة الغربية، مستخدما الحواجز العسكرية، والتواجد المكثف لقواته في محيط المدن الفلسطينية وكذلك قام باقتحامات متفرقة للمدن الفلسطينية.