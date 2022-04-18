هنية يطلع وزير الخارجية الماليزي على الاوضاع في الأقصى

العالم - فلسطين

وشدد رئيس الحركة على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل عملية الدفاع عن مقدسات شعبنا وأمتنا، مؤكدًا أهمية رفض المجتمع العربي والإسلامي وإدانة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا من جرائم وممارسات خطيرة، والتحرك الفاعل لوقفها.

من جانبه أكد وزير الخارجية الماليزي دعمه لما يقوم به شعبنا لحماية الأقصى ورفض ماليزيا التطبيع مع الاحتلال، معربًا عن أسفه للاجتماعات التي عقدت مؤخرا لوزراء خارجية بعض الدول العربية بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد.

وشدد على الموقف التاريخي ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، واعدًا بالتحرك مع الأطراف ذات الصلة لوقف هذا المسلسل الاحتلالي في القدس والأقصى.