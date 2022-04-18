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مدير المركز العالمي للتوثيق: الغرب دمر أوكرانيا لإنعاش الناتو

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال مدير المركز العالمي للتوثيق الدكتور جهاد سعد ان التمميز على كل الأسس له تاريخ في الحضارة الغربية.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته فير برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت أكد الدكتور جهاد سعد ان الفكر اليهودي اضاف مفهوم ان الآخرين ليسوا أمرا يستحق الاحترام واشار الى ان هناك تمييز أوروبي غربي وأوروبي شرقي مضيفا ان الغرب ينتهك حقوق المقربين منه ايضا في سبيل أهدافه، في إشارة الى تعيين زينلسكي الفاقد للخلفية السياسية، رئيسا على أوكرانيا بهدف تدمير هذا البلد لانعاش ما يسمى بحلف شمال الأطلسي.

الدكتور جهاد سعد أضاف ان اكبر المستفيدين من تدمير أوكرانيا هي الولايات المتحدة الاميركية وذلك من خلال بيع الأسلحة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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