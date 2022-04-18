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بعد هجوم المستوطنين...

بالصور.. اضرار لحقت بالمسجد الاقصى على يد قوات الاحتلال

بالصور.. اضرار لحقت بالمسجد الاقصى على يد قوات الاحتلال
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشفت صور الأضرار التي لحقت بالمسجد الأقصى بعد اقتحام المستوطنين وعناصر قوات الاحتلال الاسرائيلي لباحاته والاعتداء على الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتحطم زجاج نوافذ المسجد القبلي، وذلك بعد استهداف أفراد جيش الكيان الإسرائيلي المصلين الموجودين داخل المسجد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المستوطنين الصهاينة، اقتحموا اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الإحتلال، أمس الأحد، 9 فلسطينيين وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم، إثر اقتحامها المسجد، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.

يذكر أن شرطة الإحتلال فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

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