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مجلس علماء فلسطين: الشعب الفلسطيني يتمتع بمعنويات عالية بفضل دعم طهران

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين محمد صالح الموعد أن الشعب الفلسطيني يتمتع بمعنويات عالية لان محور المقاومة على راسها ايران تقدم الدعم له.

العالم - خاص بالعالم

وقال الموعد خلال التغطية الخاصة باستمرار اقتحامات الصهاينة للمسجد الاقصى المبارك، إن قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي أكد على تحرير فلسطين وقائد فليق القدس اسماعيل قاآني أكد على متابعة الاحداث بقوة وهذا يرفع الامل عند الشعب االفلسطيني في تحرير ارضه.

واضاف، أن ايران اكدت انه ببركة دعم المستضعفين والشعب الفلسطيني باتت دولة عظمى، مشيرا الى أن الاحتلال اعتاد ان يضرب الاخرين ولايتعرض للضرب لكن اليوم ببركة محور المقاومة المعادلة تغيرت.

واكد الموعد أن الشعب الفلسطيني بجيله الرابع والخامس يقاوم الاحتلال الاسرائيلي بصدور عارية.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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