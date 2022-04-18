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بايدن: أنا صهيوني ولو لم أولد يهوديا

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

تقديم "فروض الطاعة" للكيان الصهيوني هو تقليد متبع من قبل جميع الرؤساء الامريكيين بلا استثناء، وذلك انطلاقا من معرفتهم بان مفتاح الفوز هو بيد الللوبي الصهيوني .

وفي هذا الاطار فقد أعيد تداول مقطع فيديو يكشف حقيقة علاقة بايدن بالكيان الإسرائيلي صوّر في أبريل 2007، أي قبل وقت قصير من اختياره ليكون نائب باراك أوباما في انتخابات عام 2008.

ويظهر بايدن في الفيديو وهو يقول: "أنا صهيوني. ليس عليك أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا".

يشار الى ان إرث بايدن المؤيد لـ"إسرائيل" بدأ في وقت أبكر بكثير من فترة توليه منصب نائب الرئيس أو كونه المرشح الرئاسي. ولا يخفى على احد سبب هذا التاييد الاعمى .

الفيديو المرفق يكشف المزيد من هذه المواقف .

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بايدن: أنا صهيوني ولو لم أولد يهوديا