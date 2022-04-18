وصول أعضاء حكومة المرتزقة إلى مدينة عدن

العالم - اليمن

وقال الوزير اليمني الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "رئيس الحكومة معين عبدالملك وصل بعد مغرب اليوم (الأحد) إلى العاصمة عدن".

وأضاف أنه "قبل ساعات قليلة، وصل العشرات من أعضاء الحكومة ومجلس النواب وهيئة التشاور إلى عدن لأداء عملهم منها، بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا".

ولاحقا، أفاد المصدر بـ"وصول نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي إلى عدن بعد أقل من ساعة من وصول رئيس الحكومة".

والزبيدي يترأس أيضا "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو أول الواصلين إلى عدن من أعضاء المجلس الرئاسي الثمانية.

وأوضح المصدر أن "باقي أعضاء المجلس الرئاسي، بقيادة رشاد العليمي، سيصلون تباعا".

ولفت إلى أن "عودة مسؤولي الدولة تأتي عقب المشاورات اليمنية– اليمنية، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من 7 سنوات".

وخلال الأيام الأربع الماضية، شهدت عدن انتشارا أمنيا كبيرا وسط أنباء عن وصول مرتقب لأعضاء مجالس الرئاسة والوزراء والنواب، وفق مصدر أمني للأناضول.

وقال المصدر إن "عربات مدرعة وأطقم عسكرية وعشرات الجنود انتشروا بشكل أكبر في مدينة خور مكسر حيث يقع المطار وفي مدينة كريتر حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي".

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الرئيس اليمني الهارب للسعودية، فجر الخميس 7 أبريل / نيسان، تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً، لنقل جميع صلاحياته إليها، وأعفى نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين ويمنيين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجبر هادي على التنحي بعد أن قدم له مرسومًا كتابيًا يفوض صلاحياته لمجلس الرئاسة، وصرح إنه يجب التوقيع عليها بعد أن اتفق القادة اليمنيون على أن الوقت قد حان لتنحي هادي عن السلطة.

وأضاف المسؤولون أنفسهم أن "السعوديين هددوا الرئيس اليمني بنشر أدلة على فساده إذا لم يوقع مرسومًا بالتنحي عن السلطة لصالح المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء."