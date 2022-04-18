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الاحتلال يغلق وسط الخليل تمهيداً لاقتحام المستوطنين

الاحتلال يغلق وسط الخليل تمهيداً لاقتحام المستوطنين
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

تمهيداً لاقتحام المستوطنين شارع بئر السبع وسط مدينة الخليل، قامت قوات الاحتلال ومنذ صباح اليوم، باجبار العشرات من المحال التجارية على اغلاق ابوابها في الشارع وفي منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

العالم-فلسطين

وقد لوحظ انتشار العشرات من جنود الاحتلال في المنطقة.

يأتي هذا بالتزامن مع قيام سطات الاحتلال باغلاق المسجد الابراهيمي اليوم ويوم غد الثلاثاء، أمام المسلمين ومنعهم من دخوله والصلاة فيه، بهدف استباحة المسجد من قبل المستوطنين للاحتفال بما يسمى عيد الفصح.

وقد وجه المستوطنون الدعوات لاقامة حفل راقص في باحات المسجد الابراهيمي مساء اليوم الاثنين.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

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