الاحتلال يغلق وسط الخليل تمهيداً لاقتحام المستوطنين

العالم-فلسطين

وقد لوحظ انتشار العشرات من جنود الاحتلال في المنطقة.

يأتي هذا بالتزامن مع قيام سطات الاحتلال باغلاق المسجد الابراهيمي اليوم ويوم غد الثلاثاء، أمام المسلمين ومنعهم من دخوله والصلاة فيه، بهدف استباحة المسجد من قبل المستوطنين للاحتفال بما يسمى عيد الفصح.

وقد وجه المستوطنون الدعوات لاقامة حفل راقص في باحات المسجد الابراهيمي مساء اليوم الاثنين.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.