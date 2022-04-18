الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بيسكوف: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات

بيسكوف: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الجانب الأوكراني غير ثابت في المفاوضات، وموقفه متغير بشأن النقاط المتفق عليها.

العالم ـ أوروبا

وحول رد فعل الكرملين على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن مفاوضات كييف مع موسكو، قال بيسكوف في تصريح صحفي: "لا نريد نشر تلك الجوانب التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية لا تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني غالبا ما يغير موقفه بشأن القضايا المتفق عليها بالفعل.

وقال: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قال مؤخرا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات".

وفي وقت سابق وبالتزامن مع اقتراب القوات الروسية من إحكام السيطرة على مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن كييف ستعلق التفاوض مع موسكو، "إذا قتلت القوات الروسية آخر العسكريين الأوكرانيين الذين يواصلون القتال في مدينة ماريوبول".

روابط ذات صلة

بيسكوف يكشف عن السبب الرئيسي لرفض بوتين لقاء زيلينسكي

الكرملين يرد على تصريح بايدن حول الإبادة الجماعية للأوكرانيين

بيسكوف: انسحابنا من منطقة كييف هي بادرة حسن نية

بيسكوف: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي في الأيام القريبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيسكوف: الموقف الأوكراني غير ثابت في المفاوضات

فهل من مُدّكِر الإمارات تبني مستوطنة يهودية على أرضها وتشارك في إحتفالات "إسرائيل" بإحتلال فلسطين

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على جرائم الاحتلال فی القدس

النخالة: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته المقدسة

ايران: 2009 اصابات و 25 وفاة جديدة بكورونا

صحيفة صينية: الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا