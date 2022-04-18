السفير الروسي في أميركا: موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين

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ووفقا للسفير، الذي أجرى مقابلة مع Politico ، يجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت روسيا شريكا أو منافسا أو خصما أو عدوا بالنسبة لهم.

وقال أنتونوف: "ما زلت على يقين من أننا يجب أن نكون شركاء. في السابق، كنت أقول إننا شركاء. الآن لسنا شركاء، إنه لأمر مؤسف".

هذا وكان أنتونوف قد صرح في وقت سابق أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.

وشدد أنتونوف، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".

وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".