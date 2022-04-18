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البحرين..نهب ثروات البلاد

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

تتصاعد شكوى المواطنين البحرينيين يوما بعد يوم، جراء تدهور الاوضاع الاقتصادية ومواجهتهم خطر الفقر.

العالم - حديث البحرين

تضاعف افراد العائلة الحاكمة ولا سيما الملك حمد واعياله ثرواتهم في وقت تزداد استثماراتهم خارج البلاد والتي تتعدى عشرات المليارات الدولارات كما يقول خبراء بريطانيون.

وثروات الملك حمد وعائلته مصدرها نهب موارد البلاد وقدراتها في حين يترك الشعب البحريني يعاني الامرين من فقر وبطالة، ففساد العائلة الحاكمة في البحرين هو في ابشع صوره حيث الثراء الفاحش وتبديد الثروات بلا حسيب ولا حتى رقيب، لان القوانين مصممة على قياس المصالح الشخصية لعائلى آل خليفة.

تقارير متعددة تتحدث عن تورط آل خليفة الحاكمة في البحرين في عمليات فساد واسعة تشمل بذخا، نهبا، لثروات البحرين بلا حدود ومن دون رقابة.

يناقش برنامج حديث البحرين هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 من فبراير ابراهيم العرادي

والناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي

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