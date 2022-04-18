وزير الصحة في صنعاء: لم يسافر مريض واحد رغم مرور أسبوعين على الهدنة

العالم- اليمن

وخلال اللقاء التوجيهي لاستعراض الموجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي وتقييم المستشفيات للعام 2021م، أوضح وزير الصحة أن تحالف العدوان يمعن في قرصنة سفن الديزل لتستمر المعاناة في المستشفيات والمراكز الصحية.

وبين أن 525 مستشفى ومركزا صحيا دمرت بشكل مباشر خلال سنوات العدوان والحصار، مشيرا إلى أنه عبر الحصار هدف تحالف العدوان إلى تعطيل تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التي بقيت تعمل في ظروف العدوان.

وأوضح أن 98% من الأجهزة النوعية للقطاع الطبي في اليمن تجاوزت عمرها الافتراضي وخرج عدد منها عن الجاهزية، مشيرا إلى أن 7000 استشاري يمني يعملون في المهجر في مقابل 3 آلاف صمدوا في البلد، ما زاد من الضغوط على القطاع الطبي.

وأكد المتوكل أن استراتيجية وزارة الصحة الأساسية تتوجه نحو الريف لتوفير الخدمات الطبية وتوفير عناء الانتقال على المواطن.