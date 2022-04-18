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مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة المدعومة تركيا في شوارع مدينة عفرين بريف حلب في سورية دون معرفة الاسباب

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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