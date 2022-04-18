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الأزمة الإقتصادية تغيير العاجات الغذائية للسوريين في رمضان

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

بدء شهر رمضان هذا العالم في سوريا في ظل وضع اقتصادي متأرج وغلاء في الاسعار طال غالبية المواد الغذائية بسبب الأزمات العالمية وحصار القيصر الذي يفرض على البلاد وبعد سنوات الحرب الطويلة ما خلق تغييرا في العادات الغذائية لدى السوريين.

العالم - صدى سوريا

لكن على الرغم من ذلك يرتبط هذا الشهر مع اجواء الجتماعية وروحانية يمارسها الصائمون على نحو فردي او جماعي وتطغى على موائد الافطار الاجواء الاسرية الدائفة التي فقدت في خضم الحرب التي فرضت على البلاد والحصار الاقتصادي الخانق، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تناقل الرواد اخبار غلاء الاسعار.

وتسببت الحرب التي تشهدها سوريا والحصار الاقتصادي الخانق ومؤخرا الازمات العالمية بتغير كثير من العادات الغذائية الموروثة التي تعود عليها السوريين ورافقت حياتهم المعيشية لاعوام طويلة وذلك نتيجة الظروف السئية التي افرزتها الحرب وما رافقها من نقص كبير في مختلف الخدمات، اضافة لغلاء الاسعار الذي حل بمعظم السلع وجعل المواطنين عاجزين عن تأمين ابسط احتياجاتهم الضرورية.

وناقش برنامج "صدى سوريا" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

الخبير الاقتصادي ماجد شرف

الخبيرة الاجتماعية والتربوية سلوى شعبان

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