شركة ايرانية تصمم نظاما للتعرف على مخاطر قيادة السيارات

العالم - ايران

وقال المدير التنفيذي لشركة "نصير لتقنية المحاكاة" المعرفية، مصلح عبدالهادي: ان أحدث منتجات الشركة هو نظام تقييم التعرف على المخاطر للأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية في قيادة السيارات والأشخاص الذين لديهم مهارات قيادة منخفضة لسبب ما.

واضاف: تعمل شركتنا القائمة على المعرفة في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ويتم تطوير أحدث منتج بناءً على التكنولوجيا المعرفية ويتم قياسه بناءً على معايير سلوكية مثل الانتباه ووقت رد الفعل وحالات مثل القدرة المعرفية للفرد على مواجهة الأخطار.

وتابع قائلا: يقيس هذا المنتج أيضًا رد فعل الشخص تجاه الخطر من أجل تقييم قدرته في التعرف على خطورته من خلال القيادة بشكل دفاعي.

واضاف عبدالهادي: في بعض البلدان مثل اميركا وأستراليا، يتم تضمين جزء من رخصة القيادة في تقييم المخاطر، هذا المنتج جاهز للتسويق وله إمكانات تصدير جيدة، خاصة إلى البلدان المجاورة حيث ترتفع عدد حوادث السير.

واردف قائلا: من أجل إحداث شعور قيادة أكثر دقة، تم تصميم وبناء منصات متحركة مع روبوتات ذات ثلاث درجات بحيث يكون لدى السائق إحساس أكثر واقعية بتسارع السيارة وحركاتها في الظروف الافتراضية، كما تم استخدام العديد من الشاشات ذات مجال الرؤية العالي (120-150 درجة) لعرض الصور، وفي البيئة الافتراضية تمت محاكاة بعض شوارع طهران بصور حقيقية.