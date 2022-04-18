الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الملك الأردني يبحث مع محمود عباس التصعيد الإسرائيلي في القدس

الملك الأردني يبحث مع محمود عباس التصعيد الإسرائيلي في القدس
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاثنين، التصعيد الإسرائيلي في القدس الشريف.

العالم-الأردن

وأفادت قناة "المملكة" الأردنية بان الملك، أكد خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن التطورات الأخيرة في القدس، الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.

ووجه الحكومة، إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق، سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

روابط ذات صلة

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على جرائم الاحتلال فی القدس

مراسل العالم: الاحتلال يعيش حالة من الرعب

شاهد..مراسل العالم يكشف آخر مستجدات احداث الاقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-04-2022

الملك الأردني يبحث مع محمود عباس التصعيد الإسرائيلي في القدس

كوريا الجنوبية تختبر رادرات عالية القدرة لسفنها الحربية

واشنطن: أميركا وكوريا الجنوبية سيردان بحسم على "الأعمال الاستفزازية" لبيونغ يانغ

شاهد بالفيديو.. ما الرسائل التي حملها العرض العسكري المهيب بيوم الجيش في إيران؟

حماس تدعو للاحتشاد لوقف انتهاكات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي