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رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: منذ سريان الهدنة وتحالف العدوان يمنع وصول أي طائرة إلى صنعاء ويعرقل دخول سفن الوقود إلى الحديدة

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 18-04-2022

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