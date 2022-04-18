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لبنان زاهر جبارين: ندعو العلماء والادباء والقادة والمفكرين وابناء شعبنا للعمل على تعرية الاحتلال وكشف وجهه الحقيقي

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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