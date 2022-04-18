ملك الأردن يؤكد لولي عهد أبو ظبي ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بالقدس

العالم-الأردن

وجاء في بيان للديوان الملكي الأردني أن "جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، يؤكد ضرورة مواصلة بذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس".

وكان الملك الأردني دعا، أمس الأحد، الكيان الصهيوني إلى وقف الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى، وأكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

كما أكد على ضرورة "وقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم".

ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، نظرا لتزامن ما يسمى عيد الفصح اليهودي (بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعا) مع شهر رمضان.

وفجر الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.