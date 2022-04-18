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بوتين: الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا

بوتين: الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، مؤكدا أنها أدت إلى "تدهور الاقتصاد في الغرب".

العالم ـ أوروبا

وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الاثنين: "من الواضح أن العامل السلبي الرئيسي للاقتصاد في الآونة الأخيرة كان ضغط العقوبات، ضغط العقوبات من الدول الغربية، وكان الهدف هو تقويض الوضع المالي والاقتصادي في بلدنا بسرعة ، لإثارة الذعر في الأسواق وانهيار النظام المصرفي ، ونقص السلع في المتاجر على نطاق واسع، لكن يمكننا القول بثقة أن مثل هذه السياسة تجاه روسيا قد فشلت".

وأضاف إن التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.

وتابع بوتين أنه من الضروري مراقبة الوضع الاقتصادي وسوق العمل باستمرار واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، مؤكدا أن البنك المركزي والحكومة تمكنا من القيام بذلك طوال الوقت، قائلا "من الواضح الحاجة إلى مراقبة وضع الاقتصاد وسوق العمل باستمرار، وكما يقولون، مواكبة، واتخاذ قرارات في الوقت المناسب للعمل المستقر والواثق للأعمال التجارية ورجال الأعمال. حتى الآن نجحت الحكومة والبنك المركزي بالتأكيد في هذا".

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