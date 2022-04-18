اختتام اجتماعات لجنة الدستورية الليبية في القاهرة

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وبدأت اجتماعات اللجنة الأربعاء الماضي، فيما قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في البيان الختامي: «إنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، مع مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة»، مشيرة إلى الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر لاستكمال المشاورات.

قبل ذلك، قالت البعثة الأممية إن اجتماع القاهرة «يهدف لتحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية برعاية الأمم المتحدة».

وشاركت وليامز في افتتاح الاجتماع عبر تسجيل مصور، رحبت فيه بالحضور ووجهت الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على «حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي؛ بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود».

وأضافت: «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكِّن من المضي قدماً».

وشددت على الحضور القيام بما يجب للوصول إلى توافق، قائلة: «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ2.8 مليون من مواطنيكم الذين تسجلوا للتصويت».