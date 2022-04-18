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موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية ردا على خطوة مماثلة

موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية ردا على خطوة مماثلة
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزراة الخارجية الروسية إن موسكو قامت بطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية ردا على طرد عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا.

العالم ـ أوروبا

وقالت الخارجية في بيان لها: "في 18 نيسان / أبريل، تمت دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا، أتاناس كريستين، إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمه مذكرة بالأشخاص غير المرغوب من الموظفين في السفارة البلغارية في موسكو".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الإجراء يأتي ردا على القرار الذي اتخذه الجانب البلغاري في مارس بإعلان عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في صوفيا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وتتواصل منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

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