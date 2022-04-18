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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لبنان العاروري: يجب ان نواصل معركتنا حتى تحرير اخر اسير في سجون الاحتلال
لبنان العاروري: هناك دول في المنظومة العربية تمنع تحرك اي واحد من ابناء المقاومة
لبنان العاروري: هناك اصطفافات ضد المقاومة في السر وبعضها وصل الى العلن
لبنان العاروري: من واجبنا ان نثمن دعم ايران المتواصل للمقاومة والذي تدفع الثمن من اجله
لبنان العاروري: يقف معنا في خط المقاومة اخواننا في حزب الله دون اي تأخر
لبنان العاروري: مخيم جنين كان رمزا للوحدة الوطنية الحقيقية وقد احتفظ بهذه الروح حتى الان
لبنان العاروري: بذلنا جهودا كبيرة لبناء الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة لكننا لم ننجح
لبنان العاروري: شعب فلسطين جزء لا يتجزأ من الامة العربية والاسلامية
لبنان العاروري: المسرى بالنسبة لنا شئ تدور حوله جميع المعارك
لبنان العاروري: لدينا نفس طويل وسجل عظيم في الصراعات والتضحيات دون ان نتنازل
لبنان العاروري: مخيم جنين كان رمزا للوحدة الوطنية الحقيقية وقد احتفظ بهذه الروح حتى الان
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش
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