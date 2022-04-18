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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

دلالات يوم الجيش في ايران وبعد الهجمة التركية سيادة العراق على المحك

دلالات يوم الجيش في ايران وبعد الهجمة التركية سيادة العراق على المحك
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، عرض ايران اليوم وللمرة الأولى منظومة صواريخ 'فتح' البالستية التكتيكية، ومنصات اطلاقها التابعة للقوة البرية بمناسبة يوم الجيش والذي شهد ايضا استعراض مختلف الأسلحة والمعدات العسكرية.

العالم - بانوراما

وفي المناسبة قال الرئيس ابراهيم رئيسي إن الجيش الإيراني أصبح قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد، وتوعد بضرب قلب الكيان الاسرائيلي اذا ما أقدم على اي تحرك ضد ايران.

ويتناول البرنامج في ملفه الثاني: أعلان وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق تحت شعار قفل المخلب بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنّ 'طائرات تركية قصفت أهدافاً ومعسكرات وأنفاقاً وملاجئ ومخازن ذخيرة.. ويعد هذا الهجوم جزءاً من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني، اللذين تعتبرهما أنقرة 'جماعات إرهابية'.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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