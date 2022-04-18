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شاهد.. آخر التطورات السياسية والميدانية للازمة الاوكرانية

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت أوكرانيا وقف عمليات إجلاء المدنيين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة في شرق البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية. من جانبه اتهم الكرملين أوكرانيا بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام.

العالم - أوروبا

ما زالت العملية الروسية مستمرة في اوكرانيا؛ ترافقها اتهامات متبادلة؛ وأخيرا فشل في الاتفاق حول القوافل الإنسانية لإجلاء المدنيين من المناطق المتضررة من الحرب لليوم الثاني، أعلنت عنه أوكرانيا وقالت إنه تقرر عدم فتح ممرات إنسانية اليوم لأسباب أمنية. متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية.

بدوره اتهم الكرملين أوكرانيا بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها بالفعل في محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف "الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات. للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها. إنه يغير باستمرار مواقفه واتجاه عملية المفاوضات.

اما على الصعيد الميداني؛ قالت روسيا إنها شنت ضربات مكثفة على الجيش الأوكراني وأهداف عسكرية تابعة له باستخدام القوات الجوية والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي لقصف مئات الأهداف في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت ستة عشر منشأة عسكرية أوكرانية منها خمسة مواقع قيادة وثلاثة مستودعات ذخيرة كما استهدفت العتاد والقوات الأوكرانية.

وقتل سبعة أشخاص على الأقل الاثنين في ضربات صاروخية روسية قوية على لافيف الواقعة في غرب أوكرانيا والتي كانت حتى الآن بمنأى عن القتال، وتحولت لفيف القريبة من الحدود البولندية، ملجأ للنازحين، واستقبلت في بداية العملية العسكرية الروسية العديد من السفارات الغربية التي تم نقلها من كييف.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالرغبة في 'تدمير' منطقة دونباس الواقعة في الشرق، تماما، واعدا ببذل كل ما في وسعه للدفاع عنها بدءا بمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية حيث طلب من الجنود المحاصرين هناك القتال 'حتى النهاية'.

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