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الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، اليوم الاثنين، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.

العالم-الأردن

وأعلن الصفدي خلال جلسة للنواب عن استضافة عمان يوم الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية، للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، والتي تضم إضافة إلى الأردن كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وأشار الصفدي إلى استمرار جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله المتواصلة بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

ولفت إلى تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي، "لإلزام القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشريف القيام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

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