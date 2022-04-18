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شاهد..بالخريطة/ احداث الـيوم الـ54 للحرب في اوكرانيا

الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.

العالم - خاص بالعالم

قتل ستة اشخاص واصيب ثمانية آخرون في ضربات صاروخية روسية استهدفت مدينة لفيف غربي العاصمة كييف.

شنت روسيا ضربات صاروخية دمرت مواقع قيادة وثلاثة مستودعات ذخيرة في مناطق خاركيف وزابوريجيا ودونيتسك و دنيبرو.

وإسقطت القوات الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز MiG-29 في منطقة إيزيوم في مقاطعة خاركييف.

القوات الروسية تواصل قصفها لمدينة ميكولايف الساحلية.

وينصب اهتمام القوات الروسية في الوقت الراهن على إحكام السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أسابيع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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